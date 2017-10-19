Красноярск, 19 октября, 2017, 12:06 — ИА Регнум. Красноярские семьи, ранее проживавшие в деревянных двухэтажных домах по улице Ладо Кецховели, получили ключи от благоустроенных квартир на улице Норильской. Жильё красноярцам предоставлено в рамках реализации проекта развития застроенных территорий.

Департамент информационной политики Красноярска Вручение ключей

«Я живу, точнее жила, по улице Ладо Кецховели, 24а/9, в квартире № 7. Прожила я в деревянном доме 37 лет, воспитала двух детей. Получить квартиру — это, конечно, шикарно, тем более бесплатная квартира. Я женщина эмоциональная и скрыть свою радость никак не могу! — с улыбкой рассказывает Ефросинья Матвеевна Жванко. — У нас был туалет на улице, каждую пятницу и субботу мы ходили в баню, вода у нас была не подключена, потом мы сами подключили только холодную воду. Сейчас у нас три комнаты, свой санузел, ламинат, натяжные потолки».

Департамент информационной политики Красноярска Вручение ключей

Эдхам Акбулатов пообщался с новоселами, обсудил с инвестором проекта объемы и сроки работ по реновации территории.

Напомним, что проекты развития застроенных территорий — это один из эффективных механизмов муниципально-частного партнерства, который позволяет, прежде всего, предоставить красноярцам, проживающим в неблагоустроенных домах, современное жилье. Механизм проектов развития застроенных территорий подразумевает внесение инвестором платы в бюджет города за право освоения той или иной территории, снос аварийного жилья, переселение граждан в новое комфортабельное жилье, строительство новых объектов, необходимых горожанам.

«Только за счет бюджетных программ невозможно обеспечить всех граждан, нуждающихся в расселении, благоустроенным жильем. Например, за период действия бюджетных программ по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья с 2013 по 2015 год был расселен 141 дом. А в рамках реализации проектов развития застроенных территорий с привлечением инвесторов город сможет расселить 56 аварийных домов, расположенных на 14 площадках. Это порядка 1800 человек, из них уже более 800 красноярцев переехали в современное жилье», — подчеркнул глава города Красноярска Эдхам Акбулатов.

Напомним также, что в Красноярске реализуется программа расселения аварийных домов, расположенных на «гостевых» трассах Универсиады. До конца 2018 года новые квартиры получат 610 семей из 68 бараков.