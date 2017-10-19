Якутск, 19 октября, 2017, 12:29 — ИА Регнум. Компании Якутии и мэрии городов уже готовят сладкие подарки к Новому году детям своих сотрудников и малоимущим. Собирают подарочные наборы кто во что горазд: некоторым причитаются даже пледы, но дети из малообеспеченных и многодетных семей получат подарки в картоне и с рекламной надписью, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сладости

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Больше всех потратит на новогодние сладости в Якутии, конечно, АЛРОСА — 13,3 млн рублей на приобретение 26,5 тыс. подарков, каждый обойдётся компании примерно в 500 рублей. В списке указано 41 наименование конфет, половина из которых будет положена в каждый сладкий подарок в двух экземплярах.

Но больше всех, хоть и не суммой, удивило «Мирнинское предприятие жилищного хозяйства», которое потратит на подарки для 200 детей своих сотрудников 307 тыс. рублей. Помимо сладкого кулька весом 650 грамм (40 наименований конфет) дети получат рюкзаки для обуви, пледы, мягкие игрушки, формы для леденца, светоотражающий брелок и поздравительную открытку с логотипом предприятия.

Администрация Мирнинского района выделила на приобретение подарков детям из неблагополучных, многодетных, малообеспеченных, неполных семей 400 тыс. рублей. Общее количество подарков — 400 штук, в каждом из них будет по 40 наименований конфет. Общий вес подарка — 998 грамм. На упаковке кульков напишут «Администрация муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)». Ещё 127 тыс. будут стоить 154 подарка для детей сотрудников мэрии Мирного — без карамели и в рюкзаках, игрушках или коробках, которые можно будет потом использовать для хранения.

АО «Алмазы Анабара» раскошелится для детей почти на 2,5 млн рублей. Подарки покупаются для 1750 детей, в каждом из них будет лежать килограмм конфет и мягкая игрушка, 750 кульков помимо этого укомплектованы развивающими играми.

Мэрия Якутска запланировала израсходовать из городского бюджета 3,25 млн рублей на новогодние подарки для 18 тыс. 56 детей, каждый из которых получит по полкило конфет. Администрация Алданского района приготовила на сладкие подарки 400 тыс. рублей. На эти деньги намерены купить 500 наборов шоколадных конфеты без наполнителя с содержанием какао не менее 95%, весом 2 кг каждый. Управление культуры Алдана приобретает через сайт госзакупок ещё 1010 подарков за 495 тыс. рублей. Каждый из кульков будет весить килограмм и вмещать 36 видов конфет, большинство из них — в двух экземплярах.

АО «АЛРОСА-Газ» покупает конфеты в тканевых мешочках или в мягких игрушках для 365-ти детей сотрудников. Из килограмма сладостей в таких кульках карамели должно быть только 30 грамм. Ещё 30 сладких презентов положат в корзинки или в игрушку в форме Деда Мороза. Кроме того, там сладкие подарки, видимо, готовят и взрослым: приобретаются 60 празднично оформленных плиток горького шоколада. Заплатит за всё это компания 590 тыс. рублей.

Управление делами главы правительства Якутии тем временем уже купило подарки к Новому году — 185 ёлочных шаров диаметром не менее 100 мм с тематическими рисунками и узорами в якутском национальном стиле. Потратили на них 150 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Петропавловска-Камчатского заранее позаботились о новогоднем убранстве и ещё в мае начали искать исполнителей работ по установке и украшению главной ёлки региона. Всего было проведено три закупки на общую сумму более 4 млн рублей.