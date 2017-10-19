Ярославль, 19 октября, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Ярославский зоопарк отказался от тендера на покупку автомобиля Audi Q3. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили.

Фото со страницы зоопарка в Facebook Питомец Ярославского зоопарка

Ярославский зоопарк на сайте Госзакупок объявил тендер на покупку белого автомобиля представительского класса Audi Q3. Начальная сумма закупки — 2 млн 191 тысяч рублей. Согласно прилагаемой документации, автомобиль должен быть выпущен в 2016—2017 годах.

При этом в июле ярославский зоопарк взял кредит в 20 млн рублей на 3 года под 12,5% годовых. В качестве залога выставлен учебно-оздоровительный центр «Ковчег», чья залоговая стоимость оценивается в 34 млн рублей. Полученный кредит зоопарк планирует потратить на строительство ветеринарного блока (7,5 млн), покупку аттракциона «Дилижанс» (8 млн) и возведение парадного входа в зоопарк (10 млн).

«Меня очень удивило, что вместо выплаты кредита по оговоренному графику, предприятие решило купить дорогой автомобиль. В конце концов, если зоопарк получает хороший доход, то эти деньги могли бы потратить на досрочное погашение кредита. Это муниципальное автономное учреждение и город дал им свою собственность в оперативное управление. Так ей распоряжаться, как мне кажется, весьма неосмотрительно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя КУМИ мэрии Ярославля Александр Балабин.

Между тем у директора зоопарка свой взгляд на эту ситуацию.

«Мы хотели при помощи этого автомобиля увеличить доход зоопарка. За время нашего существования мэрия не инвестировала в наш зоопарк ни рубля. Мы собирались купить этот автомобиль за собственные средства, которые получили от предпринимательской деятельности. Почему я должен перед кем-то оправдываться. Извините, что завожусь, но устал, что есть люди, которым бы только языком чесать» , — с трудом сдерживая эмоции, сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили.

Утром 19 октября директор зоопарка был вызван мэрию, где состоялся разговор с представителями наблюдательного совета администрации города. После этого Теймураз Бараташвили объявил, что снимает это предложение с госзакупок, автомобиль покупаться не будет по причине нехватки денег.