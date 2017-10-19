Москва, 19 октября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Подготовлен комплексный проект закона в защиту детей от сексуального насилия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») в ходе заседания рабочей группы.

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Впервые предлагается установить пожизненное заключение за преступления сексуального характера в отношении детей до 12 лет, сообщила парламентарий.

Кроме того, предлагается ввести приостановление сроков давности по преступлениям, которые совершены в отношении малолетних, до достижения ими совершеннолетия.

«Необходимо понимать, что это наиболее латентные преступления, дети очень замкнуты и не сообщают информацию о насилии. Мы обеспечиваем возможность привлечения к уголовной ответственности виновных, когда жертвы, уже став совершеннолетними, об этом рассказывают», — указала Яровая.

Использование положения

Также, по ее словам, депутаты намерены установить дополнительное отягощающее вину обстоятельство, когда преступление совершается лицами, совместно проживающими с детьми — наличие такого обстоятельства повлечет более строгое наказание, и суд не сможет назначить минимальное наказание для такого рода преступлений.

«Развратные действия с несовершеннолетним с использованием своего служебного положения впервые предлагаем отнести к особо тяжким преступлениям и увеличить максимальную санкцию с 8 лет до 15 лет лишения свободы. Как правило, в этом случае речь идет о неоднократно совершаемом насилии, многоэпизодных делах», — рассказала Яровая.

Ответственность за укрывательство

Предлагается ввести ответственность за укрывательство тяжких преступлений такой направленности, если они совершены в отношении детей, сегодня ответственности за это нет, сообщила Яровая.

«В отношении детей такое укрывательство говорит чаще всего о том, что преступление не обнаруживается в силу беспомощного положения жертвы. Если человек знает о том, что в отношении ребенка совершается насилие, и не сообщает об этом в правоохранительные органы, он оставляет этого ребенка в роли жертвы и дает возможность беспрепятственно совершать новые преступления», — указала депутат.

Кроме того, предлагается возможность присутствия психолога при проведении допросов детей до 14 лет.

Интернет

Парламентарии намерены ввести как отягощающее вину обстоятельство распространение порнографических материалов среди детей в интернете и отдельную ответственность за понуждение несовершеннолетних к действиям сексуального характера через интернет.

«Интернет — новая форма коммуникации, использование которой в преступных целях позволяет совершать преступления не в отношении одного человека, а в отношении сразу множества потенциальных жертв», — отметила Яровая.

Статистика

Для разработки комплекса адекватных профилактических мер по их предупреждению нужно иметь развернутую статистику, говорит Яровая.

«Мы будем предлагать органам прокуратуры организовать постатейный статистический учет в отношении преступлений сексуального характера и ввести такие параметры, как: вид, возраст, отношение жертвы к преступнику (родители / совместно проживающие лица, служебная зависимость и так далее), единичность / неоднократность, рецидив, имело ли место укрывательство, становился ли преступник сам жертвой насилия», — сообщила парламентарий.

Депутаты просят институт Генеральной прокуратуры сделать исследования и обзор по преступлениям сексуального характера в отношении детей хотя бы за последние три года.