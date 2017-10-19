Берлин, 19 октября, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Полученные в Германии данные о сокращении 75% насекомых в течение последних 27 лет указывают на разрушение экосистемы планеты, что вызывает большую тревогу о будущем биоразнообразии Земли, передает 18 октября научно-издательский проект PLOS со ссылкой на немецких исследователей.

Иван Шилов ИА REGNUM Экосистема

«Потеря разнообразия и численности насекомых спровоцирует каскадное воздействие на пищевые сети и поставит под угрозу экосистемные услуги», — говорится в исследовании.

Под экосистемными услугами понимаются процессы, осуществляемые дикими насекомыми: опыление, переработка растений и умерших организмов, циркуляция питательных веществ и другие. В США объем таких «услуг» оценивается в $57 млрд в год. Поэтому, указывают немецкие исследователи, усилия ученых, политиков и широкой общественности в сфере сохранения обилия и разнообразия насекомых должны стать главным приоритетом в охране окружающей среды.

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Правда, где именно должны сосредоточить свои усилия экологи, в издании не уточняют. Напротив, до сих пор непонятно, что вызывает сокращение насекомых.

«Изменения в погодных условиях, землепользовании и характеристиках мест обитания не могут объяснить это общее снижение. <…> Возможно, воздействие на сокращение биомассы оказывает интенсификация сельского хозяйства (например, использование пестицидов, круглогодичная обработка почвы, увеличение использования удобрений и частота агрономических мер) может стать правдоподобной причиной», — говорится в документе.

Исследователи поясняют, что какими бы ни были причины гибели насекомых снижения, они оказывают гораздо более разрушительное воздействие на общую биомассу насекомых, чем это было оценено ранее.

Одновременно с отчетом немецких ученых биолог из Алтайского края зафиксировал появление в регионе паука-патиссона (Argiope lobata), обитающего в более южных широтах. Исследователь пояснил, что теплолюбивые виды постепенно приспосабливаются к российским климатическим условиям.