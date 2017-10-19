Волгоград, 19 октября, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Оппозиционные силы в Волгограде не теряют надежды добиться проведения референдума и вернуть городу прямые выборы мэра. Очередную попытку предприняли представители Партии народной свободы (ПАРНАС), направившие в избирательную комиссию документы о регистрации инициативной группы, передает ИА REGNUM 19 октября.

Ikvo.ru Волгоградская областная дума

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«Парнасу» снова отказано в референдуме за прямые выборы в Астрахани

Областной избирком на днях принял решение направить ходатайство совета регионального отделения партии на рассмотрение в Волгоградскую областную думу. Партийцы намерены спросить у жителей региона их мнение по вопросу об избрании глав городских округов, глав муниципальных районов в Волгоградской области на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Рассмотреть ходатайство инициативной группы народные избранники должны в течение 20 дней. Парламентариям предстоит принять решение о соответствии либо несоответствии данной инициативы требованиям статьи 7 закона Волгоградской области «Об областном референдуме».

Как сообщало ИА REGNUM, это далеко не первая попытка представителей ПАРНАСа инициировать референдум в Волгоградской области. Аналогичное ходатайство в областной избирком сторонники партии подавали и в мае 2017 года. Документы ИКВО одобрил и перенаправил в думу, однако на уровне парламента дело остановилось: депутаты сочли, что представленные документы не соответствуют законодательству.

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Волгоградцы решили отказаться от «двоевластия»

Вполне вероятно, что и на этот раз документ будет отклонён. По мнению экспертов, одной из причин такого исхода дела является «предсказуемость положительного ответа горожан на вопрос о возвращении института мэра», так как «проект с сити-менеджерством в городе провалился, а сама двухголовая модель управления муниципалитетом полностью дискредитирована».

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Отметим, что борьба за право народа самостоятельно выбирать себе мэра идёт не только в Волгограде. Безрезультатной оказалась попытка провести референдум о возврате прямых выборов глав муниципальных районов и в Краснодарском крае. Причиной отказа крайизбирком назвал нарушения в оформлении поданного заявления— ошибки обнаружились в паспортных данных шести человек. Не удалось провести инициативу по проведению референдума и в Ростове-на-Дону. В документах также было выявлено несоответствие требованиям федерального и областного законодательства, Уставу Ростовской области.

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Шансы вернуть прямые выборы мэра Ростова-на-Дону мизерны

Как сообщало ИА REGNUM, прямые выборы мэра в Волгограде были отменены весной 2011 года. После досрочного отрешения тогдашним губернатором Анатолием Бровко от должности мэра Романа Гребенникова депутаты Волгоградской областной думы внесли соответствующие изменения в устав. Новая модель управления в областном центре подразумевает разделение полномочий главы города и главы администрации города — сити-менеджера.