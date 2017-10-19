Ярославль, 19 октября, 2017, 10:35 — ИА Регнум. Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля объявляет аукцион по продаже бывшей гостиницы «Царьград», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Гостиница «Царьград»

На торги выставлен объект культурного наследия «Гостиница «Царьград», конец XVIII в., вторая треть XIX в., 1901 г., архитектор Окерблом И. И». Объект включен в единый госреестр памятников истории и культуры и находится под государственной охраной.

Начальная стоимость нежилого трехэтажного здания общей площадью 2194,2 кв. м с земельным участком площадью 1394 кв. м. по улице Андропова составляет 106 млн рублей. Здание является объектом культурного наследия и находится под государственной охраной. Располагается оно на земельном участке в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Культурный слой г. Ярославля, XI—XVII вв.». Лицо, к которому переходит имущественное право на этот объект культурного наследия и земельный участок, обязано выполнять все требования, установленные федеральным законом «Об объектах культурного наследия».

Аукцион состоится 7 ноября.

Напомним, многие годы особняк на улице Андропова занимал департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля. В 2016 году он переехал в освободившееся после реорганизации здание Красноперекопской администрации.

В июле 2016 года бывшая гостиница уже выставлялась на торги по начальной цене 115 млн рублей. При этом покупателю пришлось бы вложить в ремонт порядка 80 млн рублей, так как здание находится в полуаварийном состоянии.