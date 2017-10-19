Нижний Тагил, Свердловская область, 19 октября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В Свердловской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении собственника ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» (НЗТИ). Он обвиняется в мошенничестве, сокрытии денежных средств от налоговых сборов и невыплате заработной платы сотрудникам предприятия из корыстных побуждений, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд

Предварительное заседание состоялось 18 октября и было перенесено на 2 ноября. Как уточнили в пресс-службе Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, причина переноса — отсутствие информации о том, что все потерпевшие по делу были оповещены о начале процесса.

Напомним, что, по версии следствия, владелец 50% акций указанного завода в период с декабря 2015 года по январь 2017 года, имея возможность погасить задолженность, задерживал выплату заработной платы сотрудникам предприятия на несколько месяцев. Более того, он имел при этом личную заинтересованность.

Также следствием было установлено, что у предприятия имеются налоговые недоимки, которые также могли быть погашены. А владелец предприятия осуществлял, злоупотребляя доверием другого собственника, вывод активов предприятия на общую сумму порядка 22,9 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение разобраться с невыплатами заработной платы на НЗТИ дал президент России Владимир Путин губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Это произошло в ходе визита президента в Екатеринбург на выставку «Иннопром». Владимир Путин сообщил, что во время «Прямой линии» пришло обращение сотрудников предприятия, которые утверждали, что руководитель завода якобы отказывался платить им зарплату, «пока президент лично к нему не обратится».

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«Надо понять, если это так, откуда такая «борзота», — отметил Владимир Путин.

Добавим, что сегодня по материалам прокурорской проверки в Нижнем Тагиле было возбуждено ещё одно уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам. Речь идёт о предприятии ООО «ТагилСтальКонструкция».

"В ходе проверки установлено, что у вышеуказанной организации перед 19 работниками имеется задолженность по заработной плате, которая составляет свыше 1,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области уточнили, что по данному факту следственным отделом по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145. 1 УК РФ.