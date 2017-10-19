Петропавловск-Камчатский, 19 октября, 2017, 10:28 — ИА Регнум. Власти Петропавловска-Камчатского заранее позаботились о новогоднем убранстве и еще в мае начали разыгрывать аукционы по установке и украшению главной ёлки региона. Всего было проведено три закупки на общую сумму более 4 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных госзакупок.

Из документов закупки Ветки для новогодней ели

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Первую закупку власти столицы Камчатки объявили еще в мае. Тогда они разыграли лот на 918 тыс. рублей. Поставщику необходимо закупить искусственные ветки для новогодней ели. Поставку 1,8 тыс. веток ели взялся осуществить подрядчик, предложивший за свои услуги сумму, меньшую от стартовой цены, — за 670 тыс. рублей.

Из документов закупки Ветки для новогодней ели

Вторая закупка состоялась в июне. Власти Петропавловска-Камчатского определили подрядчика, который выполнит работы по изготовлению фундамента, искусственной новогодней ели и её монтажу на фундамент. Стартовая цена аукциона составляла 3,199 млн рублей. Работы выполнит ООО «Пирамида», предложившее наиболее выгодную цену за свои услуги — 2,952 млн рублей.

Из документов закупки Каркас главной ёлки Камчатки

Новогодняя ёлка должна стоять на территории стелы «Город воинской славы» 10 декабря. Помимо фундамента и установки конструкции ели высотой 18 метров, подрядчику еще необходимо закрепить 1,8 тыс. веток, которые закупались ранее.

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И третья, последняя, закупка была проведена в июле. Тогда для главной новогодней ели Камчатки приобрели шары в количестве 675 штук разного диаметра и цвета из ударопрочного, морозостойкого экологически безопасного пластика. При начальной стоимости закупки 898 тыс. рублей победителем был признан участник, предложивший наименьшую сумму — 763 тыс. рублей.

Из документов закупки Шары для ёлки

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году при подготовке к встрече Нового, 2017 года власти Камчатки закупили новое световое оборудование, которое, судя по всему, будет использовано и в этот раз. Тогда на закупку 195 светодиодов было потрачено 1,5 млн рублей. Для украшения ёлки были приобретены 60 новых светодиодных звездочек и колокольчиков.