Южно-Сахалинск, 19 октября, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Группа активистов курильского Кунашира пишет жалобы, адресованные скандально известному японскому политику Мунэо Судзуки и президенту России Владимиру Путину. Именно в таком порядке — сначала Мунэо Судзуки, ранее осужденному японским уголовным судом за коррупционные деяния, связанные с поставками гуманитарной помощи на Курилы, а уж затем президенту РФ.

Сергей Пономарёв Мунэо Судзуки на Шикотане, сентябрь 2017 года

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Курильские активисты просят Судзуки Мунэо и Владимира Путина заступиться за природу, написало сахалинское ИА Cityskh.ru.

Далее приводится и текст письма, из которого следует, что некая группа активистов из Южно-Курильского городского округа, возглавляет которую местный житель Михаил Лукьянов, считает своим долгом обратиться к лидеру небольшой японской политической партии «Дэйти» Мунэо Судзуки с «криком о помощи».

Группа курильчан считает, что строительные работы, ведущиеся на острове, нарушают Водный кодекс РФ.

«Компания «Южно-Курильский водоканал» ведет работы по прокладке труб в прибрежной черте. Впоследствии это приведет к загрязнению окружающей среды. По нашей информации, планируется сброс канализационных вод в открытое море. ООО «Труд» ведёт отсыпку дороги грунтом. Также — в прибрежной зоне. На расстоянии около 150 метров от линии берега. Строительство этой дороги ведется уже 20 лет. История эта, похоже, не кончится никогда. В ходе строительства было допущено множество нарушений, которые привели к изменению русла реки. Медведи, лишенные привычного корма — рыбы — выходят теперь в поселок. Но местные власти как будто нас не слышат. Создается впечатление, что деньги они хотят освоить любой ценой. Но жить здесь нам, а не им. Поэтому мы и решили обратиться к Мунэо Судзуки, который в сентябре посетил Кунашир и оставил нам свои контакты. Мы просим его помочь достучаться до ЮНЕСКО, чтобы эта организация повлияла на предпринимателей», — написали активисты из Южно-Курильска.

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Есть еще в тексте приписка: «Кроме того, курильчане надеются на главу государства (имеется в виду президент России Владимир Путин прим. ИА REGNUM ). Ему они направили аналогичное письмо. Подписи под обращением поставили 70 человек».

В сентябре 2017 года, накануне выборов в Сахалинскую облдуму, на Курилах побывала безвизовая делегация из Японии. Одна из представительниц делегации, отлично владеющая русским языком, оставила курильчанам свои контакты. Для того чтобы вместе добиваться, через ЮНЕСКО, признания природы острова Кунашир достоянием всего человечества.

Что написали активисты Кунашира президенту России — неизвестно. Но письмо, адресованное Мунэо Судзуки, изобилует выражениями, которые иначе как грубой лестью и не назовешь.

«Вы — один их самых известных в России японских политиков». «Вы всегда выступаете за развитие искренних и дружеских отношений между Россией и Японией».

Авторам обращения не известно, что господин Судзуки срок в четыре года тюрьмы получил за коррупцию, связанную с поставками гуманитарной помощи на Курилы? И срок отбыл в японской тюрьме, что называется, «от звонка до звонка»?

Почему активисты не взывают к правительству Сахалинской области? К своей, родной и очень деятельной общественной организации «Экологическая вахта Сахалина», которая не раз и не два на деле доказала, что умеет работать?

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Если жалобы активистов из Южно-Курильска обоснованы, они вполне могли бы обратиться в органы государственной власти.

Например, в своей жалобе, адресованной скандальному японскому политику, они пишут, что на побережье острова, с позволения администрации, в промышленных масштабах выбирается песок, наносится непоправимый ущерб природе острова. Жалуются на бесконтрольную деятельность рыбодобывающих предприятий. Все это, вне всяких сомнений, тревожные сигналы. Но — почему они не адресованы местным и региональным властям?

Получить ответы на все эти вопросы корреспондент ИА REGNUM тщетно пыталась в администрации Южно-Курильского городского округа. Девушка-секретарь сначала адресовала к заместителю главы округа Алексею Задирако. Тот переадресовал к и.о. главы округа Константину Бутакову, опять же — через секретаря приёмной. В результате спустя несколько часов бесполезных звонков всё та же девушка-секретарь ответила: «Мы решили данную ситуацию не комментировать. Мы пока не будем об этом говорить».

Вот и один из вариантов ответа на вопрос: «Почему курильчане обращаются не к своей власти, а к представителю чужой страны?».

«Обращение инициировал профессиональный местный жалобщик Михаил Лукьянов, который в 90-е годы просил у Японии политического убежища, а также являлся идейным вдохновителем прояпонского общества «Земляк», а позже «влипший» в историю с незаконным присвоением себе статуса руководителя Сахалинского правозащитного центра. Хорошо, что хотя бы не исчезла тема, которую мы все уже несколько месяцев обсуждаем в социальных сетях. Плохо то, что жителям Курил остается взывать уже только к японским политикам да разным одиозным личностям. Островные природоохранные учреждения сидят тихо, как мыши, а региональная власть старательно закрывает на происходящее глаза. Дозакрывалась. До международного резонанса», — рассказала курильчанка Оксана Ризнич.

Оксана — в недавнем прошлом главный редактор южно-курильской газеты «На рубеже». После того как журналист стала поднимать в газете вопросы о беспрецедентно безобразном отношении к уникальной островной природе, мэрия сочла ее «оппозицией» и уволила. Оксана вынуждена была покинуть родные Курилы и Сахалинскую область.

«Все карьеры — в водоохранной зоне. Всё строительство на них, соответственно, вся финансовая схема на этом стоит. Поэтому остров наш, Кунашир, сроют подчистую. Да его уже почти срыли. Это невосстановимо. А власть так и будет прятать глазки», — рассказала Оксана Ризнич.

Когда Оксану, как «оппозиционного» журналиста, уволили, на работу ее боялись брать даже те, кто еще недавно называл себя «друзьями». Небезызвестный мэр Южно-Курильска Василий Соломко, помещенный в СИЗО по уголовному делу, связанному с махинациями с бюджетными миллионами, предназначенными для строительства жилья, был тогда еще в силе, его боялись.

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Оксана Ризнич — не только журналист, но и писатель, автор книги о Курильских островах «Смертоносный цветок». Оксана родилась и выросла на Кунашире. Теперь ее оттуда выжили.

Здесь вполне уместно было бы поговорить о состоянии внутренней политики в Сахалинской области. В аппарате губернатора и правительства региона есть целый департамент, отвечающий за столь важное для Сахалина и Курил направление. Люди ходят на работу и получают немалые, даже по сахалинским меркам, зарплаты.

А стратегически важные для России острова живут, право слово, какой-то собственной, малопонятной, видимо, правительству Сахалинской области жизнью.

С российских Курил изгоняют патриотов, искренне болеющих за родные острова. И жители этих островов пишут письма японскому аферисту, запятнавшему себя уголовным преступлением, а президента своей страны упоминают с ним за компанию, через запятую — «кроме того».

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года официальный сайт губернатора и правительства Сахалинской области сообщил о визите на Сахалин «японского парламентария, председателя Комитета по иностранным делам палаты представителей парламента Японии Мунэо Судзуки». Сообщалось, что в ходе визита губернатор Сахалина Олег Кожемяко попросил у Мунэо Судзуки помощи в решении вопроса о введении безвизового режима для граждан России при посещении Японии. Губернатор попросил, а Судзуки пообещал помочь.

Публикация об этом событии возмутила постоянного автора ИА REGNUM, академика РАЕН, доктора исторических наук Анатолия Кошкина.

«Судзуки не только председателем Комитета, но и рядовым парламентарием не является. До 2002 года он действительно занимал посты в правящей Либерально-демократической партии Японии. При этом грубо вмешивался в политику на российском направлении, чем вызвал возмущение и даже ненависть кадровых японских дипломатов. Затем Судзуки был исключен из рядов ЛДП и осужден за коррупцию и другие прегрешения. После освобождения из мест лишения свободы создал мини-партию, по своему округу на Хоккайдо получил депутатский мандат, который, по японской традиции, унаследовала его дочь. Ныне, как сообщают, в частном порядке сблизился с японским премьером Абэ, даёт советы — как работать с русскими. Главным полем деятельности Судзуки является «разрешение проблемы северных территорий, а именно — выстраивание хитроумных политических ходов по склонению российского руководства к уступкам Японии Курильских островов», — написал академик Кошкин.

На официальный запрос ИА REGNUM в МИД России пришел ответ, в котором говорилось, что Мунэо Судзуки парламентарием Японии не является — воспринимать его визит следует исключительно как визит частного лица.

Публикация вызвала много откликов читателей. Известный журналист, в 90-годы работавшая в хабаровской краевой газете «Тихоокеанская звезда», Ольга Новак вспомнила, что в те времена Япония активно устраивала поездки молодых российских журналистов в Страну восходящего солнца.

«Курировал работу с нами именно Мунэо Судзуки. Нам сразу подарили красивые ручки фирмы «Монблан» и сказали: когда вы вернетесь в Хабаровск, вы немедленно напишите: «Россия должна вернуть Японии эти маленькие Курильские острова», — рассказала Ольга Новак в интервью ИА REGNUM.

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