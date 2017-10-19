Красноярск, 19 октября, 2017, 10:24 — ИА Регнум. В парламенте Красноярского края появился новый председатель — выходец из «Норникеля» Дмитрий Свиридов.

Бурмистров А.В. Sobranie.info Председатель законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе заксобрания, нового спикера избрали сегодня, 19 октября, на первом заседании IV сессии. Свиридов набрал 38 голосов по итогам тайного голосования депутатов.

«У нас есть все условия для того, чтобы улучшать и развивать экономику края, вместе делать то, что и должны делать во благо его жителей», — сказал Свиридов, обращаясь к депутатам.

Свиридов является заместителем секретаря Красноярского отделения партии «Единая Россия».

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе реготделения «ЕР», всего в бюллетень для голосования было вписано три кандидатуры — Алексея Кулеша (депутат от ЛДПР, вице-спикер краевого парламента — прим. ИА REGNUM ), Дмитрия Свиридова («Единая Россия») и Ивана Серебрякова (руководитель фракции «Патриоты России» — прим. ИА REGNUM ). Ранее кандидатура Свиридова была выбрана на XXXI конференции регионального отделения «ЕР».

По сообщениям местных СМИ, депутаты также предлагали на пост спикера Алексея Клешко (первый заместитель председателя заксобрания — прим. ИА REGNUM ), однако он взял самоотвод.

«То, что Дмитрий Свиридов стал спикером законодательного собрания края — не является неожиданностью», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM первый секретарь Красноярского крайкома партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв.

По его словам, и Клешко, и Свиридов рассматривались как равнозначные фигуры, «для каждого из них были свои лоббистские группы».

«Я думаю, что решение было принято исходя из значимости финансово-промышленной группировки «Норникель», выходцем из которой является Свиридов. По моему мнению, такой исход показывает степень влияния финансово-промышленных групп на политику региона. Сейчас сложно сказать, кто продавил это решение, скорее всего это была некая компромиссная договоренность. Но Александру Уccу сейчас необходимо заручиться поддержкой финансово-промышленных групп, возможно для того, чтобы получить финансирование своей избирательной кампании», — считает Андрей Селезнёв.

Добавим, заксобрание Красноярского края состоит из 51 депутата. В краевом парламенте работают пять фракций («Справедливая Россия», ЛДПР, «Единая Россия», КПРФ, «Патриоты России»).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 1998 года краевым парламентом руководил Александр Усс, который в сентябре 2017 года был назначен врио губернатора Красноярского края. Это произошло после того, как был отправлен в отставку Виктор Толоконский, выигравший выборы главы региона в 2014 году с результатом 63,3% голосов избирателей.

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В начале октября в заксобрании объявили, что новый спикер будет избран 19 октября на сессии. А до этого момента исполнять обязанности председателя будет вице-спикер Алексей Клешко.

Справка: Дмитрий Свиридов родился 14 апреля 1970 года в городе Белово Кемеровской области. Окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. П. С. Нахимова по специальности «инженер-электромеханик»; НЧОУ ВПО «Национальный открытый институт России» (г. Санкт-Петербург) по специальности «экономист-менеджер». Некоторое время служил офицером Военно-морского флота РФ в чине капитана второго ранга,

С 2004 по 2008 год был заместителем начальника управления региональных проектов Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». С 2008 по 2011 год руководил аппаратом Норильского городского совета депутатов. С 2011 по 2012 год был начальником управления региональных проектов Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». 2012−2014 — заместитель директора Заполярного филиала по персоналу и социальной политике. С 2014 по 2016 год являлся заместителем директора Заполярного филиала ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» по региональной политике и корпоративным проектам. 2015−2016 гг. — директор Красноярского представительства ПАО.

В 2016 году Свиридов стал депутатом законодательного собрания Красноярского края. Занимал должность вице-спикера, руководил комитетом по бюджету и экономической политике.