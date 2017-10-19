Бурятия, 25 декабря, 2008, 13:55 — ИА Регнум. Бурятский боксер Ринат Асадулин успешно выступил сразу на двух крупных турнирах международного и всероссийского уровней. Сначала он выиграл турнир на Кубе, а затем завоевал бронзовые медали Кубка России.

В Центральной Америке, в столице Кубы Гаване проходил международный турнир класса "А" АИБА (международная федерация бокса). Студент училища олимпийского резерва Ринат Асадулин выступал в весовой категории до 51 кг и на ринге провел четыре боя, а в финале отправил в нокаут хозяина ринга Хосе Эрнандес Гандола.

Следующим испытанием для него стал Кубок России, который прошел в городе Куйбышев Новосибирской области и был посвящен памяти Н.А. Никифорова-Денисова, почетного президента АИБА. Ринат Асадулин в равном бою за выход в финал уступил Савину из Ханты-Мансийска, сообщает ИРА "Восток-Телеинформ".