Ставрополь, 19 октября, 2017, 10:29 — ИА Регнум. В Ставрополе пожар в частном доме унес жизни четырех человек, сообщает 18 октября пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

(сс) jarmoluk Пожар

Возгорание в переулке Внутренний произошло около 22.20 по московскому времени. Сообщается, что результате пожара повреждено 40 квадратных метров пощади дома.

«Для ликвидации последствий происшествия привлекались от МЧС России — 17 человек и 5 единиц техники», — говорится в сообщении.

Пожар потушили спустя 40 минут. При разборе завалов пожарные обнаружили в здании тела четырех человек.

На данный момент следователи устанавливают причину пожара и материальный ущерб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Иркутске в частном доме для престарелых и инвалидов от пожара пострадали 14 человек. Всего из здания эвакуировали 16 человек, девятерым из них потребовалась госпитализация. На данный момент три человека находятся в тяжелом состоянии.