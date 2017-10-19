Барнаул, 19 октября, 2017, 11:05 — ИА Регнум. С одной из главных российских бед Барнаулу и Алтайскому краю в целом придётся расстаться ещё не скоро. Даже с учетом беспрецедентно большого объема дорожных работ, выполненных в текущем году и планов на следующий, в нормативное состояние удастся привести лишь немногим более 50% трасс краевого центра. Такой вывод можно сделать из сообщения алтайских активистов Общероссийского народного фронта, обнародовавших итоги реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Улица Заринская в районе кондитерской фабрики в Барнауле состоит из ям

Напомним, общий объем средств дорожного фонда Алтайского края в 2017 году составил 9 млрд. 233 млн. рублей (больше прошлого года на 101 млн. рублей), в том числе в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» поступило 637,5 млн. рублей, на строительство дорог по федеральной программе устойчивого развития сельских территорий — 218 млн. рублей. Осваивать их решено на 161 объекте. Это строительство, реконструкция и ремонт 460 км автодорог, 28 мостов, 60,7 км улиц.

Всего жители Алтайского края на интерактивной карте общественников отметили 274 «убитые» дороги. Из этого количества в ТОП-10 по версии пользователей сайта dorogi-onf.ru, были отремонтированы участки улиц Балтийская, Георгия Исакова, Трактовая, Попова и Власихинская в Барнауле. Помимо этого в рейтинг «убитых» дорог Алтайского края вошли внутриквартальные проезды вдоль барнаульских домов на улице Солнечная поляна, 31 и улице Шукшина, 34.

«После обращения активистов ОНФ к городским властям с просьбой учесть народное мнение при планировании дорожных работ на Солнечной поляне был проведен ямочный ремонт. Проезд на Шукшина будет отремонтирован в 2018 году», — пояснили в ОНФ.

Также в десятку самых «убитых» дорог края вошли, а впоследствии были отремонтированы, участки улиц Комсомольская и проспекта Ленина в Рубцовске.

Вместе с тем, на сайте, посвященному «убитым» дорогам ежедневно появляются всё новые тревожные сообщения. «Практически не проезжая улица. Пешком еще хуже», — так отозвался один из пользователей сайта о барнаульской улице Верховского.

Автомобилисты по-прежнему объезжают «воронки» при съезде с ул. Малахова на Малый Павловский проезд, где можно хоронить бутылки.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM В некоторых ямах на барнаульских дорогах вполне можно бутылку «похоронить»

А остатки асфальта на улице Заринская (напротив кондитерской фабрики) горожане все ещё пытаются восстановить самостоятельно, без особого, впрочем, успеха заливая «минные траншеи» бетоном.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Такими ямами испещрена вся улица Заринская в районе кондитерской фабрики

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Между тем, в администрации Барнаула активистам ОНФ отметили, что на 2018 год в рамках проекта«Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 41проезжую часть, это позволит привести в нормативное состояние 53%дорог краевого центра. Из федерального бюджета на эти цели планируютвыделить 765 млн руб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, взаимодействие властей и граждан по вопросам дорожного ремонта проверялось и в ходе недавнего визита дорожной инспекции ОНФ в Алтайский край. Её активисты отмечали, что в регионе учитывают мнения граждан при выборе дорог, которые будут ремонтироваться.