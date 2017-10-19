Киев, 19 октября, 2017, 09:49 — ИА Регнум. Палаточный городок начали сворачивать митингующие в центре Киева, сообщает 19 октября УНИАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Согласно сообщению, с утра 19 октября протестующие, которые третий день находятся на площади перед зданием Верховной рады, начали убирать палатки. Причиной для сворачивания палаточного городка стало запланированное на 19 октября голосование в парламенте Украины по двум из трех законопроектов, которые требовали принять митингующие.

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В повестку Верховной рады были включены законопроекты о снятии с депутатов неприкосновенности и о внесении изменений в избирательное законодательство. Еще один закон — о создании антикоррупционного суда — пока не внесен в парламент.

Тем не менее, участники митинга не собираются расходиться и заявляют, что пропускать внутрь здания Верховной рады будут всех депутатов, а выпускать — только если депутаты «правильно» проголосуют за законы.

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Напомним, с 17 октября на площади перед зданием парламента в Киеве начался массовый митинг с участием от 2 до 4 тыс. человек. Большинство участников протеста — члены праворадикальных партий, таких как «Свобода», «Самопомощь» и других.