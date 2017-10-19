Пекин, 19 октября, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Согласно последним данным национального статистического бюро КНР, по состоянию на конец 2017 года объем инвестиций властей страны в развитие сети железных дорог может впервые в истории превысить отметку в 800 млрд юаней ($121,04 млрд).

Вокзал Пекин-Южный

В настоящее время в КНР наблюдается стремительное развитие железнодорожной инфраструктуры. За первые восемь месяцев 2017 года власти Китая вложили в развитие железнодорожной инфраструктуры 453,6 млрд юаней, что на 4,7% больше аналогичных показателей в 2016 году, пишет «Жэньминь жибао».

В настоящий момент на территории КНР прокладываются две протяженные высокоскоростные железнодорожные линии. 13 июля в провинции Цзянсу началось строительство магистрали Ляньюньган-Сюйчжоу, которая, как ожидается, будет введена в эксплуатацию уже в декабре 2020 года. Стоимость строительства 180 км линии составит 28,17 млрд юаней.

Другой амбициозный проект Китая — линия Дуньхуа-Байхэ, протяженностью 113 км, будет сдана в эксплуатацию в 2021 году. Строительство данной магистрали обойдется властям страны еще в 20 млрд юаней. В конце 2017 года начнутся работы по прокладке 720 км магистрали Чунцин-Кунмин, стоимость проекта составит не менее 117 млрд юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, общая протяженность китайских железных дорог вырастет на 30 000 километров к 2020 году. Общие инвестиции в транспортную сферу в этот период могут достигнуть 15 трлн юаней.