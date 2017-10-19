Волгоград, 19 октября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. В Волгограде избирательных округов станет меньше, но их границы расширятся. Проект новой схемы одномандатных избирательных округов был внесён в городскую думу накануне, 18 октября, передает ИА REGNUM. Документ депутаты рассмотрят уже на ближайшем заседании представительного органа местного самоуправления, которое намечено на 25 октября.

Docs.cntd.ru Схема избирательных округов Волгограда

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Внесение изменений было продиктовано принятыми в сентябре изменениями в Устав города-героя Волгограда, согласно которым численность депутатского корпуса парламента сокращается с 48 до 36 человек.

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За основу для подготовки документы было взято постановление территориальной избирательной комиссии Кировского района с полномочиями горизбиркома «Об определении схемы одномандатных округов для проведения выборов депутатов Волгоградской городской думы». В нём были обозначены и прописаны границы 24 избирательных округов. Теперь их будет на шесть меньше — 18. Так, на один избирательный округ станет меньше в Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Дзержинском районах — их останется по три. Только два из четырёх останутся в Красноармейском районе, но они значительно укрупнятся.

«Предполагается, что избирательные участки увеличатся ориентировочно на 25%. Численность избирателей в новых округах колеблется от 36,4 тыс. человек до 44,2 тыс. человек», — уточнили в думе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Волгоградскую городскую думу представляют 48 депутатов, в том числе 24 одномандатника. Уже со следующего созыва городской думы законы в местном парламенте будут принимать только 36 человек — 18 депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, и 18 — по единому избирательному округу от политических партий. Число депутатов, работающих в гордуме на постоянной основе, уменьшится до трёх человек.

Решение о сокращении числа народных избранников в городском законодательном органе было большинством голосов одобрено на общественных слушаниях. По мнению заместителя главы города Алексея Волоцкова, новая модель увеличит результативность работы представительного органа местного самоуправления. Кроме того, это позволит практически на треть уменьшить расходы на содержание представительного органа.