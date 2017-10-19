Москва, 19 октября, 2017, 09:01 — ИА Регнум. В среду, 18 октября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,46%, до $58,15 за баррель, WTI — на 0,28%, до $52,26 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет $54,57 за баррель, сообщил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам эксперта, торги по нефти завершились в небольшом плюсе. На торгах в Европе цена на Brent повышалась до 58,51. После выхода отчета Минэнерго США нефть подешевела на 1%, до 57,52.

«Отчет был позитивный. Непонятно почему трейдеры так на него отреагировали», — отметил он.

Согласно последним еженедельным данным, запасы нефти в США за неделю, закончившуюся 13 октября, сократились на 5,731 млн баррелей (прогноз был — 3,250 млн баррелей, предыдущее значение — 2,747 млн баррелей). Запасы бензина увеличились на 0,908 млн баррелей (прогноз был 1,050 млн баррелей), дистиллятов — на 0,528 млн баррелей (прогноз был — 1,450 млн баррелей).

Добыча упала на 1,074 млн баррелей, до 8,406 млн баррелей. Произошло значительное сокращение из-за урагана «Нейт», пояснил аналитик.

«К закрытию дня цена восстановилась до $58,21. На уровне $58,30 сформировалось сильное сопротивление. Покупатели пытались пройти его три раза. Полагаю, что сегодня оно будет пройдено и цена достигнет отметки $59,59», — добавил Антонов.

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