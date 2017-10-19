Вашингтон, 19 октября, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Мессенджер WhatsApp запустил новую функцию, с помощью которой можно отправлять данные о своём местоположении в онлайн-режиме. Об этом сообщается в блоге компании.

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«Геоданные — это простой и надежный способ сообщить, где вы находитесь. Вы можете использовать геоданные, чтобы встретиться с друзьями, сообщить, что вы в безопасности, или поделиться вашим маршрутом», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пользователь может самостоятельно определить, с кем делиться данными и на протяжении какого времени. Функция защищена сквозным шифрованием, и её можно отключить в любое время.

Для запуска новой функции нужно в чате выбрать «Добавить», затем — «Местоположение» и указать «Делиться геоданными». При этом если местоположение нескольких участников будет отображаться на одной карте.

Нововведение должно появиться в приложениях для iOS и Android.