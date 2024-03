Шэньян, Китай, 19 октября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Китайская корпорация Siasun Robot and Automation Co., Ltd, специализирующаяся на производстве промышленных роботов, сообщила об открытии одноименного технологического парка в столице китайской провинции Ляонин г. Шэньян.

China.org.cn Робот

По данным компании, технопарк площадью 260 тыс. кв. метров был построен районе Хуньнань за пять лет. Стоимость строительства объекта, площадь которого эквивалентна 36 футбольным полям, составила 2 млрд юаней, пишет «Чжунго жибао».

Внушительный комплекс состоит сразу из нескольких производственных объектов, образующих первую в Китае интеллектуальную фабрику China Industry Industry 4.0, отвечающую самым строгим требованиям по контролю качества продукции.

Благодаря открытию нового технопарка заявленная производственная мощность компании Siasun Robot and Automation составит 10 тыс. промышленных роботов в год.

