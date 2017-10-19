Янгон, Мьянма, 19 октября, 2017, 08:44 — ИА Регнум. По меньшей мере один человек стал жертвой крупного пожара в одной из достопримечательностей Янгона — пятизвездочном отеле Kandawgyi Palace, сообщает Associated Press.

skeeze Пожар

Отель, построенный в 1934 году, был популярен среди иностранных туристов. К настоящему времени огнем уничтожено более половины здания, построенного из тика.

Постояльцев отеля эвакуировали сразу после начала пожара. Причины пожара выясняются.

На месте работают пожарные и спасатели.