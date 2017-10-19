Лондон, 19 октября, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Исламистские фанатики из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планируют новый теракт, по масштабам сопоставимый с обрушением башен-близнецов, заявила Элейн Дюк, и.о. министра национальной безопасности в правительстве Дональда Трампа, сообщает 18 октября Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM 11 сентября

Выступая в посольстве США в Лондоне, Дюк рассказала, что по точным данным разведки, экстремисты вновь планируют использовать авиалайнеры, чтобы добиться массовых жертв среди мирного населения. Совершая нападения с ножами, или тараня скопления людей на автомобилях, террористы все же разрабатывают планы и по крупным терактам (в том числе с использованием самолетов), подобным нападению 9 сентября 2001 года.

Напомним, атака на башни-близнецы Всемирного торгового центра (WTC) на Манхэттене произошла 16 лет назад, утром 11 сентября 2001 года. По официальной версии случившегося, террористы-смертники, связанные с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватили 4 пассажирских авиалайнера, два Boeing 767 и два Boeing 757. Два самолета врезались в 110-этажные небоскребы WTC, один врезался в Пентагон, а один упал недалеко от г. Питтсбург. Существует версия, отличная от официальной, в которой систематизированы и подробно разобраны «неувязки» официальной версии, от несгоревших документов пилотов-террористов и до падения небоскреба WTC 7, в который никакой лайнер не врезался.

Как бы то ни было, но именно это нападение стало поводом для серьезного переформатирования внешней и внутренней политики США, в том числе в отношении т.н. «глобального терроризма».