Пекин, 19 октября, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, по состоянию на 19 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6093 юаня за единицу американской валюты.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Таким образом, юань продолжил цепочку ослаблений, преодолев психологическую отметку 6,6 юаня за доллар. Ослабление в 102 базисных пункта не стало неожиданностью для большинства экспертов, которые накануне прогнозировали дальнейший рост курса доллара США, пишет «Синьхуа».

Ослабление юаня происходит на фоне проходящего в Китае XIX съезда Коммунистической партии Китая, в ходе которого руководство КПК озвучивает результаты работы в рамках предыдущего пятилетнего плана, а также намечает новые цели на ближайшую пятилетку.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно последним данным, рост ВВП Китая за последние три квартала составил рекордные 6,9%.