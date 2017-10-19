Москва, 19 октября, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру образования и науки Ольге Васильевой с просьбой запретить празднование Хэллоуина в школах и детских садах, передает РИА Новости.

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«Прошу вас рассмотреть возможность запрета проведения праздника Хэллоуин в стенах школ и детских садов как неприемлемого ни с учебно-воспитательной, ни с духовно-нравственной точек зрения», — говорится в обращении.

Как считает Милонов, российских детей давно пора оградить от «тлетворного негативного влияния Хеллоуина». Он напомнил, что во многих российских регионах уже запрещали празднование Хэллоуина в образовательных учреждениях. Подобная практика должна распространиться на всю Россию.

«При этом необходимо разъяснить педагогическим работникам истинный смысл «праздника» Хэллоуин и его последствий для здоровья детей», — пишет Милонов.

Он отметил, что по мнению психологов, этот праздник может негативно сказаться на детской психике. Яркие образы, отчетливая символика и бессознательные смыслы «обеспечивают сильнейшее психо-физическое, эмоциональное, суггестивное воздействие на всех участников».

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в правительстве не обращают внимание на обращения жителей России в Генеральную прокуратуру с просьбой запретить празднование Хеллоуина в России.