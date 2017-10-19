Пекин, 19 октября, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Сильный туман в столице Китая может привести в некоторых районах к снижению видимости до 200 метров, сообщило 19 октября метеорологическое бюро КНР в Пекине.

Takungpao.com Пекин. КНР

В городе объявлен оранжевый уровень опасности, метеобюро впервые выпустило предупреждение о тумане, которое будет действовать в течение утра четверга, и может быть продлено в зависимости от ситуации.

Власти города информируют граждан об опасности с помощью SMS, электронных экранов в городе, динамиков, чатов и социальных сетей, а также по другим доступным каналам государственной службы.

В настоящий момент отдел управления дорожным движением принимает необходимые меры для защиты населения при передвижении по дорогам. Транспортным службам аэропортов и железных дорог, предписано повысить меры безопасности.

Ранее сильный туман стал причиной задержки нескольких рейсов в международном аэропорту «Кольцово». Позже намеченного срока отправились и прибыли 10 самолетов.