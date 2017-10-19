Пхеньян, 19 октября, 2017, 07:55 — ИА Регнум. Руководство КНДР пригрозило США и Южной Корее принять «сверхжесткие меры» в ответ на их объединенные военно-морские учения, проходящие вблизи Корейского полуострова, сообщает 19 октября северокорейское агентство ЦТАК.

kr.sputniknews.com Пхеньям

США и «марионеточная свора Южной Кореи», информирует ЦТАК, с 16 октября проводит крупнейшие в истории объединенные военно-морские учения, и тем самым, могут довести и без того напряженную ситуацию в регионе до взрыва.

В акватории Японского и Желтого морей сейчас развернуты около 40 боевых кораблей, в том числе ударная группировка ВМС США во главе с атомным авианосцем «Рональд Рейган», 3 атомные подлодки, а также эсминец, оснащенный системой «Иджис».

Комментируя цели, которые преследуют учения США и Южной Кореи, представитель Национального комитета по принятию чрезвычайных мер, заявил, что «США и марионетки» начали «превентивную атаку на Север», в ожидании удобного момента для реального нападения.

Однако, по его словам, противники «должны точно знать, что мы полностью готовы принять сверхжесткие контрмеры», в том числе корейское руководство оставляет за собой право на любой удар по тем целям, которые уже выбраны в качестве главных.

Кроме того, из сообщения становится ясно, что КНДР рассматривает ввод ядерных стратегических сил США в регион крайне опасным, и предупреждает южан, что огонь ядерной войны может коснуться и их страны.

Напомним, совместные военно-морские учения США и Южной Кореи в акватории Японского и Желтого морей начаты 16 октября. В Японском море группировка отрабатывает нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР. В Желтом море проходит операция по сдерживанию атаки со стороны противника. Стоит отметить, что 17 октября заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что, стремясь к дипломатическому разрешению конфликта с КНДР, США все же готовятся и к «худшему варианту» развития событий.