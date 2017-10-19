Киев, 19 октября, 2017, 07:52 — ИА Регнум. В три раза увеличилось число правонарушений, связанных с торговлей людьми, на Украине за первые три квартала 2017 года по сравнению со всем 2016 годом, сообщает 18 октября департамент коммуникации Нацполиции Украины.

Гюстав Буланже. Торговля рабами. 1886

Согласно сообщению, за период с января по сентябрь 2017 года Нацполиция Украины зафиксировала 263 уголовных преступления по статье 149 УК Украины «Торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека».

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Отмечается, что расследования 107 преступлений было завершено до суда. Также были выявлены организованные преступные группировки (ОПГ), действовавшие на территории Днепропетровской, Донецкой и Закарпатской областей. Всего пострадал 281 человек — 156 женщин, 106 мужчин, девять несовершеннолетних и 10 малолетних детей.

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В пресс-службе отметили, что торговля людьми, в основном, происходит ради привлечения лиц к незаконному труду.

Напомним, общий уровень преступности на Украине за первое полугодие 2017 года составил 22 — в 2016 году этот показатель превышал 60%.