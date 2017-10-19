Вашингтон, 19 октября, 2017, 07:37 — ИА Регнум. Группа конгрессменов США призвала ввести санкции против властей Мьянмы, которые несут ответственность за притеснение народности рохинджа. Об этом, как передает Reuters, говорится в письме конгрессменов, которое было направлено госсекретарю США Рексу Тиллерсону.

Corto Maltese 1999 Храмы в Пагане, Мьянма

«Мы призываем Вас сделать все возможное, чтобы добиться защиты и безопасности для тех, кто заперт на территории Бирмы или хочет вернуться, а также помешать насильственному возвращению из соседних стран», — отмечается в заявлении политиков.

Ранее в ООН заявили, что с конца августа текущего года в результате насилия в штате Ракхайн около 582 тыс. мусульман-рохинджа было вынуждено бежать из Мьянмы в Бангладеш.

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