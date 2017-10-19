Киев, 19 октября, 2017, 07:36 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко отказался встречаться с протестующими депутатами из-за состава делегации, сообщил председатель фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, накануне к президенту обратился депутат партии БПП Мустафа Найем с просьбой о встрече, на которую Порошенко согласился. Однако вместе с депутатом, отметил Герасимов, пришли представитель партии «Свобода» Юрий Левченко и Юрий Деревянко (внефракицонный), которые «бросали шашки и подрывали границу».

«Когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной Раде, когда там были дети, то это неприемлемо», — цитирует слова Герасимова издание «Укринформ».

Ранее Найем сообщал, что на несостоявшейся встрече депутаты хотели призвать Порошенко остановить все силовые действия у здания Верховной рады, а также проинформировать президента, что они отзывают законопроект об антикоррупционном суде для того, чтобы Порошенко сам смог внести проект закона в парламент

Напомним, в центре Киева с 17 октября продолжается массовая акция протеста, участники которой требуют создания антикоррупционного суда, изменить избирательное право, а также отменить депутатскую неприкосновенность.

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В ходе акции протестующие неоднократно устраивали потасовки с полицейскими, в результате пострадали четыре человека. Вечером 17 октября участники протестов разбили в центре Киева порядка 50 палаток для продолжения митингов до тех пор, пока депутаты не согласятся выполнить их требования.

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