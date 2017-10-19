Санкт-Петербург, 19 октября, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Санкт-петербургский «Зенит» сыграет 19 октября матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против норвежского «Русенборга».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

В матче первого тура «Зенит» одержал разгромную победу в гостях над македонским «Вардаром» со счётом 5:0. Во втором туре на своём поле команда Роберто Манчини обыграла испанский «Реал Сосьедад» — 3:1.

«Русенборг» в первом матче разгромно проиграл «Реал Сосьедаду» со счётом 0:4, а во второй игре победил «Вардар» на своём поле — 3:1.

На данный момент «Зенит» лидирует в группе, на его счету шесть очков. Далее идут «Реал Сосьедад» и «Русенборг», которые набрали по три очка. «Вардар» не набрал очков и замыкает турнирную таблицу.

Отметим, что «Зенит» встречался с «Русенборгом» в 1/16 финала Кубка УЕФА сезона 2005/2006. Тогда санкт-петербургский клуб под руководством Властимила Пертжелы выиграл в двух матчах — в гостях со счётом 2:0 и дома со счётом 2:1.

Напомним, матч второго тура группового этапа Лиги Европы между «Зенитом» и «Русенборгом» состоится 19 октября в Санкт-Петербурге. Вторая игра этих клубов пройдёт 2 ноября в норвежском Тронхейме.