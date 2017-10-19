Пекин, 19 октября, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Рост ВВП Китая составил 6,9% за первые три квартала 2017 года, сообщает 19 сентября агентство «Синьхуа».

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По информации Государственного бюро статистики Поднебесной, ВВП Китая за первые три квартала указанный период вырос до 59,3288 трлн юаней (порядка $8,9614 трлн). Рост держался на уровне 6,9%, что оказалось выше запланированных правительством 6,5%.

По мнению китайских аналитиков, это отражает устоявшийся тренд укрепления национальной экономики.

«Китайская экономика поддерживает стабильный рост экономики, демонстрируя позитивные результате за первые три квартала», — заявил пресс-секретарь статистического бюро Син Чжихун во время пресс-конференции.

Сектор услуг вырос на 7,8% в сравнении с первыми тремя кварталами 2016 года, значительно опережая добывающую промышленность с ее 3,7% роста, а также обрабатывающую промышленность, чей рост достиг 6,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, рост ВВП Китая за первое полугодие составил 6,9%

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