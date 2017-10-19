Новосибирск, 19 октября, 2017, 06:48 — ИА Регнум. Бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко признали виновным в превышении должностных полномочий. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, оглашение приговора проходит в Новосибирске сегодня, 19 октября 2017 года.

Kremlin.ru Василий Юрченко

«Василий Юрченко незаконно дал письменное указание об отмене аукциона и распоряжение о продаже имущества компании «Тактика», — цитируют «Вести Новосибирск» судью Центрального районного суда Аллу Веселых.

Вину Юрченко суд посчитал установленной. Чтение приговора продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным следствия, весной 2010 года Василий Юрченко дал указание об отмене аукциона по продаже имущественного комплекса в центре города и продаже его фирме «Тактика». Нежилое двухэтажное здание и земельный участок были реализованы за 22,7 млн рублей. Собственнику имущества ОАО «Газтранском», стопроцентным владельцем которого являлась Новосибирская область, из-за снижения стоимости был нанесён ущерб на сумму около 18 млн рублей. Бюджет также потерял примерно 135 тыс. рублей, которые «Газтранском» потратил на проведение торгов на право заключения договора купли-продажи.

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Напомним, что Василий Юрченко в марте 2014 года указом президента РФ был отрешён от должности губернатора региона с формулировкой «в связи с утратой доверия».