Казань, 19 октября, 2017, 06:36 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Татарии закупило у единственного поставщика 4,8 тыс. экземпляров пяти книг на татарском языке. Среди них — 1,5 тыс. экземпляров «Истории татарской литературы», каждый из которых оценили более 1 тыс. рублей. Бюджету региона вся покупка обошлась в 4 млн рублей, а поставщиком выступило ГУП РТ «Татарское книжное издательство», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Татарстан

Среди приобретённой литературы — толковый словарь антонимов татарского языка, 1,3 тыс. экземпляров русско-татарского географического словаря стоимостью 470 рублей каждый, 1 тыс. экземпляров сборника загадок на татарском языке «Находчивый ответ» (цена за один — 217 рублей) и 1 тыс. экземпляров «Антологии фольклора сибирских татар. Сибирские татары» по цене 1,14 тыс. рублей за штуку. Поставка должна быть осуществлена до 25 декабря 2017 года.

Отметим, поставщик — ГУП РТ «Татарское книжное издательство» создано 9 марта 1994 года. Его учредитель — министерство земельных и имущественных отношений РТ. Уставной капитал составляет 6,6 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в школах республики в настоящее время проходят прокурорские проверки по вопросу добровольности изучения татарского языка. Уже есть первые предписания, в которых администрации школ просят устранить нарушения и учесть мнение родителей при изучении предметов, преподаваемых на татарском языке, при составлении учебного плана. Проверка проводится в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, выданного по результатам заседания Совета по межнациональным отношениям, состоявшегося 20 июля.

В это же время родители массово подают заявления об отказе от изучения татарского языка. По региону подобных заявлений набралось уже свыше 3 тыс. А националисты Татарии при этом требуют оставить обязательный татарский в школах, заявляя, что это государственный язык и без школ он умрёт, оставшись только в сёлах республики.

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Стоит отметить, что по результатам первого полугодия 2017 года исполнение программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа» было на низком уровне — порядка 10,3%. Такая же ситуация наблюдалась и по другой госпрограмме — «Сохранение, изучение и развитие государственных языков РТ и других языков в РТ», чьи плановые задачи власти выполнили только на 17,6%. За январь — июнь 2017 года на последнюю программу из бюджета потрачено более 24,645 млн рублей — 24,9% от общего объёма.

Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России обошлись республиканской казне в 7,34 млн рублей. Программное исполнение по ним составило 58,7%.

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