Якутск, 19 октября, 2017, 06:48 — ИА Регнум. Попытка скорректировать закон «О статусе народного депутата Якутии» в сторону отказа от избыточных госгарантий провалилась. Ни одна из восьми корректировок, предложенных председателем постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктором Фёдоровым, не прошла, как считает парламентарий, исключительно по формальным основаниям. Изменения касались размера пенсионных выплат, отказа от предоставления страховки и медвыплат нетрудоустроенным в Госсобрании депутатам, отмены субсидии на приобретение жилья. Но не только эти, но даже отменяющие уже давно не работающие бонусы поправки не прошли. Комитет по законодательству отклонил законопроект, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Либорио Проспери. Лобби палаты общин. 1886

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«Поправки отклонены на вздорном основании: недоработана пояснительная записка, — возмущён поведением коллег Виктор Фёдоров. — Заняли демагогическую позицию, договорились до того, что оказалось нужной внеочередная установка стационарного телефона. Предложили доработать пояснительную записку «о целесообразности и концептуальности»? Ну как поправки могут нести концептуальность? Никогда такого не было, 99% материалов идёт поправками, и к ним никогда такие требования не выдвигались. Непонятно, что защищают уважаемые народные депутаты, там пустые графы, пустые предложения. Кто-то хочет получить субсидию на квартиру всё-таки?»

Законопроекту даже не дали дороги на пленарное заседание, не желая узнать мнение всех депутатов, а не только представителей профильного комитета. Не прошла ни одна из восьми предложенных корректировок. Первой поправкой предлагалось лишать мандата депутата, если он в течение полугода не присутствовал на заседаниях Госсобрания, второй — исключать депутатов из комитетов в случае нарушения ими требований принимать личное участие в их заседаниях.

«Есть люди у нас, которые не ходят на заседания комитетов или ходят эпизодически, из-за этого может не быть кворума. Я предлагаю их не лишать статуса депутата, а просто исключать из комитетов. А там уже включается вторая статья — депутат обязан быть членом какого-то комитета, и там уже пойдут вопросы, которые автоматически отрабатываются. Ну то есть предлагалось стимулировать депутатов на участие в работе комитетов и комиссий», — пояснил Виктор Фёдоров.

Третьей поправкой предлагалось отменить народным депутатам, работающим без отрыва от основной деятельности, бесплатное медицинское и государственное пенсионное обеспечение. «С какого перепугу депутату, работающему на неосвобождённой основе, мы гарантируем все эти вещи? — недоумевает Виктор Фёдоров. — Он должен где-то работать и получать страховку, медицинское обеспечение. Мы не можем это гарантировать ему, это незаконно. Если мы официально трудоустроены в Госсобрании — да. А для тех, кто депутат без отрыва от основной деятельности — почему? Это вообще нарушение, эту статью убирать надо автоматически. Но отказались».

Председатель комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры также предлагал отменить право народного депутата получить субсидию на приобретение жилья, заменив это наймом квартиры на пять лет тем, кто в ней нуждается: «Почему им должны квартиру покупать-то? От этого даже отказалась Государственная дума РФ ещё лет 15 назад — первым депутатам покупали».

Отказ председатель комитета по законодательству Алексей Еремеев, по словам инициировавшего корректировки в закон депутата, аргументировал так: «Таким образом, вы стимулируете, чтобы председателями комитетов избирали только городских?»

Виктор Фёдоров: «Я этого не говорю. Я предлагаю, чтобы служебную квартиру наняли, а не покупали подарок ему».

Алексей Еремеев: «Ну тогда получается, что когда мы избираем председателя комитета, председатель Госсобрания должен думать … об обеспечении. У него должна голова быть абсолютно свободной… любого достойного…»

«Это чистое словоблудие, — уверен Виктор Фёдоров. — Я же не говорю, что нужно не давать им квартиру, я говорю — служебную квартиру, а не в собственность».

Не согласились парламентарии и срезать себе пенсии. Сейчас в законе прописано так: отработав от 1 года до 3 лет на постоянной основе, депутат будет получать пенсию в размере 55% от зарплаты, от 3 до 8 лет — 75%, от 8 до 12 — 85%, и свыше 12 — 95%.

«Я говорил простую вещь: этим самым мы стимулируем, чтобы народный депутат как можно дольше сидел на этом кресле, держался за него, — объяснил Виктор Фёдоров. — А я считаю, что это неправильно, поэтому предложил: до 4,5 года — 70%, свыше 4,5 года — 80%. Если ты там сидишь 15−20 лет, тебе ничего уже расти не будет».

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Интересно, что одобрения депутатов не получили не только поправки, дающие реальные привилегии, но даже и те, от которых уже нет фактически никакой пользы. Так, не согласились в комитете убрать из закона о статусе депутата возможность пользоваться на территории Якутии залами для официальных лиц и делегаций — в аэропортах, на железнодорожных вокзалах с возмещением из государственного бюджета средств. Эти преференции уже отменили два года назад, но из закона убрать не захотели. Не согласились парламентарии также привести в соответствие с регламентом и прописанные в законе о статусе депутата сроки отпусков.

Депутаты также отказались лишаться права первоочередной установки телефона по месту постоянного жительства.

«Ну я не знаю, у кого такие проблемы есть, — недоумевает Виктор Фёдоров. — «А если у нас будет избранный из отдалённого района человек, где нет телефонной связи…» Ну купим ему спутниковую или сотовую связь, вопрос решим в рабочем порядке, как исключение. У нас, по-моему, 95−98%-ный охват сотовой связью, зачем придумывать такие сложности».

«Вот такие поправки, нормальные вполне. Часть из них вообще необходимо принимать — по жилью, по телефону — они вопиющие. Нет, отказали. Председатель комитета господин Еремеев по всем пунктам прошёлся и все отмёл. И такая вот смешная аргументация: «Мы провели узкое заседание с госправовым управлением, с зампредседателя Госсобрания Ольгой Балабкиной…». Госправовое управление пишет бред: «Вместе с неопределённостью определения продолжительности отпуска народных депутатов …» То есть указать ещё количество дней я должен был — сколько депутат отдыхает. У вас же в старом законе это написано, зачем вы предлагаете в новом это указать? «В пункте, которым предлагается уменьшить размер пенсий за выслугу лет народным депутатам, не имеется обоснования необходимости внесения таких изменений». Ну я не знаю. Словоблудие чистое. Назови красное белым, и они будут упираться, что это белое. Печально. По-моему, это один из ярких образцов работы одного из наших комитетов — комитета по законодательству, где занимаются просто словоблудием и демагогией чистой воды, что хочешь обоснуют», — удивлён странной аргументацией Виктор Фёдоров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии продолжаются проблемы с бюджетом, который недополучает налоговые доходы от крупных добывающих компаний региона, в основном от АЛРОСА. Доля поступлений в казну средств от них сократилась с 64% до 57,7%, констатировал глава республики Егор Борисов во время рабочей встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Госдолг региона достиг уже 51,6 млрд рублей, и республика продолжает кредитоваться — минфин региона в октябре попросил у банков занять ещё миллиард.

В 2016 году, по сведениям из деклараций, Виктор Фёдоров заработал больше всех остальных депутатов — 114,1 млн рублей. Второе место по уровню доходов среди представителей Госсобрания республики занял председатель регионального отделения ЛДПР Гаврил Парахин, показав доход в 44 млн рублей. Далее идут бывший гендиректор ОАО «Алмазы Анабара» Матвей Евсеев (41,3 млн рублей), экс-глава «Якутскэнерго» Олег Тарасов (37,9 млн), генеральный директор алмазодобывающей компании ОАО «Нижне-Ленское» Иван Андреев (35,6 млн) и вице-президент АК АЛРОСА Юрий Окоёмов (33,8 млн.) Ещё семь депутатов показали доход в размере 7—20 млн рублей, а меньше миллиона заработали только трое.

Депутаты, трудоустроенные в Госсобрании и возглавляющие комитеты, имели в 2016 году доход от 2,8 до 4 млн рублей, за исключением Виктора Фёдорова (114, 1 млн) и председателя комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонины Григорьевой (6 млн). Спикер Госсобрания Якутии Александр Жирков показал 5,8 млн рублей заработка, доходы вице-спикеров регионального парламента также относительно невысоки. Так, Анатолий Добрянцев заработал 3,5 млн рублей, Ольга Балабкина — 3,1 млн, Виктор Губарев — 4,3 млн.

Весной 2017 года депутаты Якутии наотрез отказались лишить «золотого парашюта» первого президента республики Михаила Николаева, несмотря на протест прокуратуры. По оценке политолога и журналиста республики Виталия Обедина, уважение депутатов к первому президенту Якутии обходится бюджету региона ежегодно в 7−10, а, может, даже и до 15 млн рублей. Михаил Николаев имеет личный секретариат, право компенсации расходов на перемещение по России любым видом транспорта, бесплатное санаторно-курортное лечение, в том числе членов его семьи. Кроме того, ему предоставляется право пользоваться всеми видами связи, которыми располагают органы государственной власти республики.