Хабаровск, 19 октября, 2017, 06:06 — ИА Регнум. В рамках поручения президента РФ Владимира Путина о включении береговых мощностей паромной переправы Ванино — Холмск на побережье Татарского пролива Хабаровского края и в Сахалинской области готовятся к масштабным переменам и встрече новых паромов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Паром Ванино — Холмск

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«В августе 2016 года наша, дальневосточная проектная организация — ООО «ПриморПроектБюро» — приступила к изготовлению проекта реконструкции береговых мощностей паромной переправы Ванино — Холмск. В настоящее время проект готов, он находится на экспертизе, мы ждем положительного заключения, чтобы приступить к началу работ. Стоимость проекта в настоящее время оценивается в 1 млрд 300 млн рублей, но до получения заключения экспертизы говорить об окончательной цене рано. Но не думаю, что, если она изменится, то намного. В августе в Ванино побывал с рабочим визитом исполнительный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев, осмотрел паромную переправу и, собственно, поручил сразу при получении заключения экспертов приступать к работам. Как вы знаете, в сентябре на Восточном экономическом форуме также обсуждался вопрос реконструкции паромной переправы и налаживания бесперебойного сообщения с Сахалином», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM главный инженер Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт» Геннадий Ляхов.

Паромную переправу Ванино — Холмск строили в две очереди. Первая была сдана в эксплуатацию в 1971 году, вторая в 1980-м. Реконструировать береговые сооружения «паромки» будут так же — в два этапа.

«Причем начнем реконструкцию с более «молодого» участка, с того, который был введен в эксплуатацию в 1980 году. Его износ больше, состояние хуже, чем того, что был построен в 1971-м. В ходе реконструкции планируется провести дноуглубительные работы до 10 метров — сегодня они составляют 8,5 м. Также проектом предусмотрена замена железнодорожных мостов, удлинение пирса, стоек, бетонирование в переменном уровне, замена отбойных рам, замена коммуникаций. Проектом реконструкции предусмотрено, что переправа сможет принимать как новые паромы, так и старые, которые пока работают, но, впоследствии также будут заменены на новые и современные», — добавил Геннадий Ляхов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня 2017 года на Амурском судостроительном заводе торжественно заложили два новых парома для паромной переправы Ванино — Холмск. Новые паромы проекта CNF 11 CPD — повышенного ледового класса, что имеет первостепенное значение для работы в суровых условиях северных широт. Стоимость каждого судна составляет 4,9 млрд рублей. Длина парома — 131 метр. Каждый новый паром сможет брать на борт 200 пассажиров и 32 железнодорожных вагона. Срок строительства 36 месяцев. Обновления паромного парка жители Сахалина, Курил и Хабаровского края ждали много лет. Сегодня на линии Ванино — Холмск работают 3 старых дизель-электрохода, построенные в 1973 году на калининградском судостроительном заводе «Янтарь». Паромы класса «Сахалин» считались тогда самыми современными в своем классе. Но сегодня суда морально и физически устарели. Один из паромов перевозит опасные грузы и пассажиров на борт не берет. Два старых парома не справляются с пассажиро‑ и грузопотоком. Часто на вокзале в морском порту Ванино скапливаются сотни пассажиров, не имеющих возможности вернуться на Сахалин с материка. В 2015 году более 1500 сахалинцев перевозили на остров с помощью большого десантного корабля.

Напомним, предложения по включению мероприятий по реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск для паромного сообщения острова Сахалин с материковой частью в российскую госпрограмму «Развитие транспортной системы» должны быть представлены правительством РФ до 1 декабря 2017 года. Соответствующее поручение дал российский президент Владимир Путин после заседания президиума Госсовета.