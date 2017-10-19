Пекин, 19 октября, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Первый китайский космический рентгеновский космический телескоп используется для фиксации гравитационных волн, образовавшихся от столкновения двух нейтронных звезд, сообщает 18 октября газета «Жэньминь жибао».

NASA Рентгеновский телескоп

Существование гравитационных волн было предсказано еще Альбертом Эйнштейном в 1916 году в рамках его специальной теории относительности.

Однако, их наличие было зафиксировано только спустя сто лет в результате наблюдения за столкновением двух черных дыр. Повторная фиксация была осуществлена лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией LIGO, расположенной в США в середине августа 2017 года. Однако, в отличие от первой — объектом исследования стало столкновение двух нейтронных звезд.

Как утверждают исследователи, столкновение двух объектов также характерно электромагнитными феноменами, которые сопровождают гравитационные.

«Фиксация гравитационных волн и их «электромагнитных спутников» представляет собой особую важность для развития астрономии и физики», — заявил исследователь Института физики высоких энергий при Академии наук КНР Сюн Шаолинь, добавив, что использование микроволнового орбитального телескопа позволит внести жизненный вклад в изучении электромагнитных феноменов.

Напомним, что китайский телескоп AST3−2 на антарктической станции «Куньлунь» также занимается приемом оптической компоненты гравитационно-волновых сигналов.