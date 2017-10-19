Чанша, Китай, 19 октября, 2017, 05:04 — ИА Регнум. Китайская компания подписала рамочное соглашение с немецким производителем ветряных турбин Senvion на поставку 100 ветрогенераторов, сообщает 18 октября газета «Жэньминь жибао».

Ветроустановка

Согласно договору, компания CRRC Zhuzhou Electric Co., Ltd., расположенная в городе Чжучжоу в провинции Хунань, обязуется произвести по меньшей мере 100 ветряных турбин 3.7MW-144 для компании Senvion в ближайшие три года.

Данные генераторы предназначены для рынков Европы, Северной Америки и Австралии. Председатель CRRC Zhuzhou Electric Чжоу Цзюньцзюнь утверждает, что технология контроля шума, применяемая в продукции компании, превосходит общепринятые мировые промышленные стандарты, что и стало ключевым фактором, позволившим заполучить сделку.

Компания Senvion, располагающаяся в Гамбурге, является лидирующим мировым производителем береговых и морских ветряных турбин. Компания уже осуществила более 7 тыс. установок по всему миру. С 2011 года компанией владеет индийская компания Suzlon Energy Ltd.

Напомним, что Китай по итогам 2016 года стал лидером по мощностям выработки электроэнергии ветряными установками, обогнав США.