Майами, США, 19 октября, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Порядка 40 учащихся эвакуированы и еще 14 человек госпитализированы в городе Майами (штат Флорида, США) в результате утечки бытового газа в школе, 19 октября сообщает Miami Herald.

Газовый баллон

Уточняется, что последствия утечки газа учащиеся почувствовали во время обеда. У них начались головокружение и тошнота.

40 человек эвакуировали прибывшие на место ЧП спасатели. 14 сотрудников кафетерия госпитализированы с отравлением. Среди пострадавших учащихся нет.

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