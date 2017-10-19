Вашингтон, 19 октября, 2017, 04:40 — ИА Регнум. Красная кнопка в Овальном кабинете не раз использовалась 44-м американским президентом Бараком Обамой не в чрезвычайных случаях, а чтобы угостить посетителей чаем, сообщает Washington Examiner.

Obama White House Archives Барак Обама

Как сообщил Ричард Брэнсон, владелец холдинга Virgin Group, в своей книге Finding my Virginity, Обама сам рассказал ему об этом. Миллиардер, находясь в Белом доме, поинтересовался у тогдашнего президента, что за красная кнопка находится на столе.

«Он сказал: «Раньше их использовали при чрезвычайных ситуациях, ну, а сейчас я использую их для того, чтобы заказывать чай для моих гостей», — говорится в книге.

Напомним, в апреле 2017 года репортер Associated Press Джули Пейс сообщила, что видела, как президент США Дональд Трамп заказал «Кока-колу», используя красную кнопку.