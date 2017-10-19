Бразилиа, 19 октября, 2017, 03:19 — ИА Регнум. Обвинения в организации преступного сообщества и попытке препятствовать правосудию не будут предъявлены бразильскому президенту Мишелу Темеру, решила Комиссия по конституции и правосудию нижней палаты парламента страны, передает телеканал Globo.

Diego DEAA Мишел Темер

Голосование проходило 18 октября. За отказ от предъявления обвинений проголосовали 39 депутатов, за обвинения — 26 человек.

Отметим, что Темер, оказавшийся в центре скандала, обладает частичным «иммунитетом» от судебного преследования как глава государства.

Тем не менее обвинения могут быть предъявлены, если так решит бразильский Федеральный верховный суд. Для этого ФВС должен заручиться двумя третями голосов депутатов нижней палаты парламента.

Какое бы решение ни приняла комиссия парламента, вопрос о судебном преследовании Темера будет поставлен на голосование пленума нижней палаты. Другой вопрос, что сам факт решения комиссии в пользу президента демонстрирует широкую лояльность со стороны депутатов.

Напомним, ставленник США Темер пришел к власти по итогам выборов 26 октября 2014 года. Сев в президентское кресло, он начал проводить антисоциальную экономическую политику.

17 мая 2017 года бразильское издание O Globo опубликовало статью, вскрывающую непрозрачность политики Темера. Как утверждает автор публикации, существует запись разговора, где Темер говорит о взятке в обмен на молчание одного из высокопоставленных лиц.

После публикации в стране начались массовые протесты. Некоторые демонстранты надели футболки с портретом или именем Луиса Игнасио Лулы да Силва, бывшего президента Бразилии.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце августа бразильская адвокатская коллегия Orden de Abogados обратилась в Верховный Суд страны, потребовав от депутатов нижней палаты парламента ответить на 25 поданных запросов об импичменте Темера.