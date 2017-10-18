Якутск, 19 октября, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Угольная компания «Колмар», которая является якорным резидентом ТОР «Южная Якутия», в ближайшие три года создаст еще три тысячи новых рабочих мест. Об этом в среду журналистам сообщил генеральный директор компании Сергей Цивилев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Угольная шахта

«В ближайшие три года мы еще создадим три тысячи рабочих мест. Проблемы есть с привлечением кадров, но мы их совместно решаем. Основной упор делаем на обучение местных кадров. К нам прибывают сотрудники рудника «Мир» компании АЛРОСА, очень много семей приехали из Донбасса — свыше 200 человек»,— сказал Сергей Цивилев.

При этом он подчеркнул, что вахтовым методом невозможно работать на шахте, здесь могут трудиться только люди, которые живут с семьями.

«Это одна из наиболее опасных профессий, поэтому мы основной упор делаем на местное население — на программу переподготовки, обучения, стимулирования и создание современных рабочих мест», — подчеркнул генеральный директор «Колмара».

Кроме того, он отметил, что компанией принято решение о строительстве жилья для своих сотрудников.

Эти усилия адекватно оценил глава региона Егор Борисов: «Раньше Нерюнгри и Нерюнгринский район были депрессивными, сокращалось производство, отмечался отток населения. Но с приходом «Колмара» ситуация меняется в лучшую сторону. Это самое главное. Есть мультипликативный эффект от этого проекта».

Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, побывавший в Нерюнгри, отметил, что показатель по мультипликативности у «Южной Якутии» равен 50, то есть на 1 государственный рубль приходится 50 рублей частных инвестиций.

«Таких достижений по Дальнему Востоку больше нет», — сказал Юрий Трутнев.

В рамках ТОР «Южная Якутия» уже реализуется четыре проекта с объемом инвестиций 29,7 млрд рублей. Ожидается привлечение еще 29,8 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов с учетом налоговых льгот за период с 2016 по 2025 год составят более 28 млрд рублей. Вклад от проектов, реализуемых в рамках ТОР «Южная Якутия», в валовом региональном продукте республики составит 254,7 млрд рублей.