Оттава, 19 октября, 2017, 01:38 — ИА Регнум. Вступление в силу так называемого «закона Магнитского» в Канаде необходимо для упрочения репутации Канады как страны с демократическими ценностями, сообщила канадский министр иностранных дел Христя Фриланд. Закон вступил в силу 18 октября, сообщается на сайте канадского парламента.

Флаг Канады

«Закон номер 226, одобренный Сенатом и Палатой общин Канады, получил королевскую санкцию», — говорится в сообщении.

Речь идет о так называемом «законе имени Сергея Магнитского», или «Законе о жертвах коррумпированных иностранных правительств». Канадские депутаты проголосовали за этот документ, который является аналогом действующего в США «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».

Комментируя вступление законодательной нормы в силу, Фриланд заявила, что с его помощью Оттава упрочит свою репутацию страны с демократическими ценностями.

«Новый закон, который получил поддержку в парламенте, является яркой демонстрацией того, что Канада принимает все необходимые меры для реагирования на грубые нарушения прав человека и акты значительной зарубежной коррупции», — сказала она.

Напомним, в США «акт Магнитского» был принят в декабре 2012 года. Поводом для решения Вашингтона, вводящего санкции в отношении ряда российских должностных лиц и политиков, стала смерть в московской тюрьме подследственного Сергея Магнитского — юриста, работавшего в связке с международным аферистом Уильямом Браудером.

5 октября 2017 года закон «О жертвах коррумпированных иностранных правительств» был принят нижней палатой парламента Канады.

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После этого канадский МИД заявил, что закон станет «инструментом внешней политики», поскольку предполагает персональные санкции не только против российских должностных лиц, но и против чиновников Ирана, Венесуэлы, Мьянмы и Вьетнама.