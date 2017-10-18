Москва, 19 октября, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Призыв Комитета министров Совета Европы о возможности допуска скандального российского блогера Алексея Навального к выборам президента России — это вмешательство во внутрироссийскую политику и очередное давление, которое может быть расценено как один из видов санкций, со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина сообщил журналистам политолог Алексей Чадаев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Навальный

Выступая на закрытом заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», Володин прокомментировал решение Комитета министров Совета Европы. Он отметил, что принятое в ЕС решение свидетельствует о неуважении к российскому законодательству.

«Они навязывают фигуру Навального одновременно с решением о продлении антироссийских санкций, и создается впечатление, что это делается из той же логики: Навальный навязывается как вид санкций против России», — подчеркнул он.

Напомним, в конце сентября Комитет министров Совета Европы призвал Москву обеспечить доступ Навального к президентским выборам.

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17 октября Европейский суд по правам человека присудил выплатить братьям Алексею и Олегу Навальным компенсацию в размере более €80 тысяч в связи с жалобой по уголовному делу о деятельности компании «Ив Роше Восток».

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В этот же день глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Навальный не может баллотироваться на пост президента России из-за судимости.

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