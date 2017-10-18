Лиссабон, 18 октября, 2017, 23:41 — ИА Регнум. 18 октября на стадионе «Эштадиу Да Луж» был разыгран матч 3-го тура ЛЧ между командами «Бенфика» и «МЮ». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу «манкунианцев».

Slbenfica.pt «Бенфика» vs «МЮ» — 0:1

На 64-й минуте Маркус Рашфорд забил великолепный гол ударом со штрафного — 0:1.

Статистика матча («Бенфика"/"МЮ»)

Удары 10/9

Удары в створ 2/4

Владение 42%/58%

Фолы 9/12

На данный момент «МЮ» идет на первом месте с 9-ю очками. «Бенфика» осталась на последней строчке без очков.

Составы на матч:

«Бенфика»: Свилар, Гримальдо, Луизао, Дуглас, Диас, Пицци, Аугусто, Фейса, Хименес, Сальвио, Гонсалес.

«МЮ»: Де Хеа, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Валенсия, Мата, Рашфорд, Эррера, Мхитарян, Матич, Лукаку.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Предупреждения: Луизао — 5, Валенсия — 41, Гонсалес — 54, Лингард — 90+5.

Удаления: Луизао — 90+3.

Голы: Рашфорд 65 — 0:1.