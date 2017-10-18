Ростов-на-Дону, 18 октября, 2017, 23:39 — ИА Регнум. Прокуратура Ростовской области проводит проверку жалобы на якобы незаконную установку в Ростове-на-Дону первого в России монумента, посвященного воевавшим за ДНР и ЛНР российским добровольцам, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Dnr-online.ru Открытие памятника героям Донбасса

Напомним, жалоба на памятник героям Донбасса была подана в прокуратуру Первомайского района активистами общественного движения «Солидарность» по поводу незаконной, по их мнению, установки памятника героям Донбасса.

По сообщениям ряда местных СМИ, заявители недовольны самой идеей первого в России памятника добровольцам ополчения Донбасса.

Справка ИА REGNUM : Общественное движение «Солидарность» основано в конце 2008 года с целью объединить либерально настроенных людей, недовольных существующей властью.

Движение позиционирует себя как несистемная оппозиция, выступающая против действующей в России «авторитарной власти».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону 16 октября прошла церемония открытия первого в России памятника героям Донбасса. В открытии памятника участвовали помощник президента России Владислав Сурков, глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.