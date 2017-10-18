Брюссель, 18 октября, 2017, 23:38 — ИА Регнум. 18 октября на стадионе «Констант Ванден Сток» был разыгран матч 3-го тура ЛЧ между командами «Андерлехт» и «ПСЖ». Матч завершился со счетом 0:4 в пользу парижан.

Rsca.be «Андерлехт» vs «ПСЖ» — 0:4

В дебюте матча французский талант Килиан Мбаппе открыл счет после заброса Марко Верратти в штрафную — 0:1.

В конце тайма уругвайский форвард Эдинсон Кавани удвоил преимущество в счете ударом головы, замкнув прострел Килиана Мбаппе — 0:2.

На экваторе второго тайма бразильский вингер Неймар довел счет до разгромного точным ударом со штрафного — 0:3.

В конце матча Анхель Ди Мария довершил разгром — 0:4.

Статистика матча («Андерлехт"/"ПСЖ»)

Удары 13/17

Удары в створ 6/6

Владение 52%/48%

Фолы 15/7

На данный момент «ПСЖ» идет на первой строчке с 9-ю очками. «Андерлехт» остлся на последнем месте без очков.

Составы на матч:

«Андерлехт»: Селс, Десхахт, Мбоджи, Аппиа, Дендонкер, Геркенс, Оньекуру, Кумс, Требель, Ханни, Теодорчик.

«ПСЖ»: Ареола, Кимпембе, Маркиньос, Алвес, Курзава, Верратти, Мотта, Рабио, Неймар, Кавани, Мбаппе.

Главный арбитр матча: Павел Краловец.

Предупреждения: Мотта — 51, Мбаппе — 55, Оньекуру — 55, Теодорчик — 72.

Голы: Мбаппе 3 — 0:1, Кавани 44 — 0:2, Немар 66 — 0:3, Ди Мария 88 — 0:4.