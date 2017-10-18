Вашингтон, 18 октября, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в расстреле пятерых людей в американском штате Мэриленд, снова устроил стрельбу в одном из городов соседнего штата Делавэр, сообщает 18 октября агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Оружие

Подробностей нового инцидента СМИ не сообщают.

Как сообщало ИА REGNUM, 37-летний афроамериканец Ради Лабиб Принс подозревается в расстреле пятерых человек в бизнес-парке Emmorton в американском штате Мэриленд

Тогда три человека были убиты, еще двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.

Правоохранительные органы США ведут розыск подозреваемого.