Расстрелявший пятерых в Мэриленде преступник открыл огонь в соседнем штате
Вашингтон, 18 октября, 2017, 23:09 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в расстреле пятерых людей в американском штате Мэриленд, снова устроил стрельбу в одном из городов соседнего штата Делавэр, сообщает 18 октября агентство Associated Press.
Иван Шилов ИА REGNUM
Оружие
Подробностей нового инцидента СМИ не сообщают.
Как сообщало ИА REGNUM, 37-летний афроамериканец Ради Лабиб Принс подозревается в расстреле пятерых человек в бизнес-парке Emmorton в американском штате Мэриленд
Тогда три человека были убиты, еще двое госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Злоумышленник скрылся с места преступления на автомобиле.
Правоохранительные органы США ведут розыск подозреваемого.