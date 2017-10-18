Харьков, Украина, 18 октября, 2017, 23:05 — ИА Регнум. По меньшей мере пять человек погибли в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Харькова. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Npu.gov.ua На месте ДТП

Как сообщается, авария произошла около 20:45 на улице Сумской. «Предварительно, внедорожник въехал в толпу людей», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что в результате аварии, по предварительным данным, пять человек погибли, ещё шестеро получили травмы различной степени тяжести.

Каких-либо подробностей произошедшего на данный момент не приводится. Известно, что за рулём автомобиля Lexus находилась женщина, она была задержана.

На месте в настоящее время продолжают работать полиция и экстренные службы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами».

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