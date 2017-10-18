* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 18 октября, 2017, 22:54 — ИА Регнум. Правительство Сирии и его союзники мешают действиям США, предпринимаемым для освобождения города Ракка от боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявила 18 октября журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

«К несчастью, сирийский режим и все, кто его поддерживает, мешают нашим усилиям по освобождению Ракки», — сказала пресс-секретарь Белого дома.

По словам Сары Сандерс, армия Сирии и формирования её союзников атаковали формирования, поддерживаемые США ля того, чтобы не допустить освобождения народа от власти ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Вместо концентрации своего внимания на борьбе с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), силы сирийского режима атаковали наших партнеров и пытались сорвать освобождение ими сирийского народа от жестокости ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявила Сандерс.

При этом пресс-секретарь Белого дома не удосужилась пояснить, на каком основании США вооружают незаконные военные формирования на территории Сирийской Арабской Республики и ведут там боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, освобождение Ракки — основного места дислокации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — началось 6 июня 2017 года. Помимо курдских и арабских отрядов, поддерживаемых авиаударами ВВС США, в освобождении города участвуют переброшенные из Ирака части американского спецназа.