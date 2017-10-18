Санкт-Петербург, 18 октября, 2017, 22:21 — ИА Регнум. Количество заёмщиков, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, по состоянию на конец сентября 2017 года в Санкт-Петербурге составило 29 978 человек. С февраля 2017 года число потенциальных банкротов в городе на Неве увеличилось на 13,3%. Об этом сообщило 18 октября Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Юлия Карнаева ИА REGNUM Морской фестиваль в Санкт-Петербурге

Под критерий потенциальных банкротов подпадают должники, имеющие просроченный долг более чем в 500 тысяч рублей сроком свыше 90 дней по всем видам розничных кредитов.

В Ленинградской области потенциальными банкротами на конец сентября являлось 10 840 человек, с февраля их стало больше на 14,7%. В общем списке регионов по темпам роста проблемных должников Ленобласть занимает 53-е место, а Санкт-Петербург — 65-е.

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На первом месте этого «антирейтинга» находится Забайкальский край, где число без пяти минут банкротов с февраля возросло на 36,8%. В пятерке «лидеров» также Амурская область (32,2%), Хакасия (31,1%), Еврейская АО (29,9%) и Якутия (29,6%).

Наиболее спокойная ситуация с ростом числа потенциальных банкротов — в Чеченской республике (рост всего на 4,7%), Калмыкии (9%), Ивановской области (10,2%), Орловской области (10,2%) и республике Марий Эл (10,5%).

В целом же по России на конец сентября 2017 года количество граждан, которые могут быть объявлены банкротами, составило 799,5 тыс. человек. С февраля 2017 года количество потенциальных банкротов увеличилось на 16,1% или на 110,8 тыс. человек.

Как отмечают в НБКИ, самым проблемным по-прежнему является сегмент необеспеченного кредитования: кредиты на покупку потребительских товаров не смогли вернуть 66,9% потенциальных банкротов, серьезно задолжали по кредитным картам — 8,1%. Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых организаций составило всего 3,2% от общего числа фактических банкротов.

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Доля граждан, взявших ипотечные и автокредиты в общей массе завтрашних банкротов составляет 2,3% и 8,1% соответственно. Долг еще 11,5% потенциальных банкротов сложился из кредитов разных видов.

«Количество потенциальных банкротов растет достаточно тревожными темпами. Очевидно, что основной причиной такой динамики является снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства», — прокомментировал ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.